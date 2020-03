Umtrunk von 15 Studenten auf Terrasse eines Heimes am Mittwoch - Am Samstag trafen sich 26 zur Heimparty - Universitätsgesetz ermöglicht Ausschluss.

Linz. Mittwochabend haben sich in einem Studentenwohnheim in Linz offenbar 15 Studenten auf einer Terrasse zu einem Umtrunk getroffen. Die Johannes Kepler Universität prüft Konsequenzen. Laut Paragraf 68 des Universitätsgesetzes kann das Rektorat Studenten ausschließen, "wenn diese andere Personen dauerhaft oder schwerwiegend gefährden", hieß es auf der Homepage der Uni.

Außerdem werde die Universitätsleitung bei Austauschstudenten auch die Heimatuniversität von derartigem Fehlverhalten verständigen. Erst am Samstag hatten 26 Studierende in Linz eine Party gefeiert. Einer von ihnen, ein russischer Student, der an einem internationalen Studienprogramm teilgenommen hatte, ist am Sonntag bei der Heimreise am Moskauer Flughafen positiv getestet worden.