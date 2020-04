Plötzlich am meisten aktuell Erkrankte in Wien!

Die aktuellen Zahlen: 14.234 Erkrankte und 384 Tote in Österreich

Es sind die kleinen Lichtblicke in der Krise: Die Statistiken aus dem Gesundheitsministerium zeigen seit knapp zwei Wochen eine Abflachung der Infektionskurve. Im Tagesvergleich stieg die Zahl der positiven Corona-Tests gestern um „nur“ mehr 0,47 Prozent (Zahlen von 14.00 Uhr). Am Tag zuvor waren es noch 0,97 Prozent.

In absoluten Zahlen gab es im Tagesabstand 147 Neuerkrankungen. In Vorarlberg gab es nur einen neuen Fall und in Kärnten sogar gar keinen. Insgesamt meldeten Dienstagabend die Behörden 14.234 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie.

Am meisten aktive Fälle in Wien

Die Zahl der Genesenen beläuft sich mit Stand Dienstag auf 7.633 und jene der Toten auf 384. Aktiv Erkrankte sind 6.168. Diese Zahl sinkt derzeit in steten Schritten. Einen Tag zuvor lag sie noch bei 6.369. Die meisten aktuellen Fälle gibt es dabei mit 1.427 in Wien. Dahinter folgen Tirol (1.211) und Niederösterreich (1.120). Ein Grund dafür ist, dass es in den westlichen Bundesländers bereits deutlich mehr Genesene Fälle gibt. Die Zahl der jemals an Corona erkrankten Personen ist weiterhin in Tirol am höchsten.

Einen deutlichen Anstieg gibt es hingegen sehr wohl bei den Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen. Erstmals sind es im April mehr als 1.000 Menschen. Konkret: am Dienstag 1.002, am Montag waren es 981. Auf der Intensivstation liegen 243.

Insgesamt wurden für diese Zahlen 151.796 Österreicher getestet. Um genauere Daten zu sammeln – vor allem jetzt, da viele Geschäfte offen haben –, wird die Zahl der Testungen pro Tag auf 10.000 erhöht. Ganz gezielt sollen Proben bei Mitarbeitern im Gesundheitsbereich, im Handel sowie Personal und Bewohner von Altenheimen genommen werden.