Politiker tritt zum Coronavirus-Zivildienst an

Der 25-jährige Nationalratsabgeordnete der Neos Yannick Shetty bekam seine Verpflichtung zum außerordentlichen Zivildienst zugestellt.

In Österreich werden derzeit wegen der Coronavirus-Krise alle möglichen Kräfte mobilisiert. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden beispielsweise erstmals in der Geschichte Teile der Miliz mobilgemacht. Es werden 3.000 Mann einberufen, das sind zehn Prozent aller Milizsoldaten. Es werden nur Jägerkompanien (rund 200 Mann) einberufen und keine ganzen Bataillone, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz mit Generalstabschef Robert Brieger und dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder am Montag.

1.400 Ex-Zivis helfen aus