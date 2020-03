Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist groß und die Ausgangsbeschränkungen werden großteils eingehalten.

Wien. Die Polizei hat das Abspielen von "I am from Austria" in ihren Autos auf Funkstreife geändert, wie "orf" berichtet. Die Aktion wird eingestellt. In Floridsdorf gab es am Sonntagabend noch einmal eine Aktion mit mehreren Autos. Ab Montag steht es den Beamtinnen und Beamten frei, das Lied weiter zu spielen.

In der Jedleseerstraße machten die Beamten der Polizei Wien noch eine Formationsfahrt quasi als Kür.

Polizei spielte "I am from Austria"

Die Wiener Polizei hat auch am Samstagabend bei ihren Streifenfahrten in Wien um 18.00 Uhr "als Zeichen der Solidarität" das Lied "I am from Austria" von Rainhard Fendrich laut über die Lautsprecher der Polizeiautos gespielt. Auf Facebook wurde die Aktion aus dem Wohnpark Alt Erlaa in Wien-Liesing live übertragen.

Die Polizisten verließen während des Liedes ihre Streifenwagen und posierten - im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand - mit großen Schildern, auf denen etwa "Die Polizei sagt Danke" oder "Stay Home" zu lesen war. Nach dem Ende bedankte sich der Kommandant bei allen, "die uns unterstützen, indem sie zuhause bleiben".