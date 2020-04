Positiver Corona-Fall in Tiroler Flüchtlingsheim

Mann im Krankenhaus Zams getestet - Alle 44 Bewohner Screening unterzogen.

Imst. Ein Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst in Tirol ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann war aus anderen medizinischen Gründen in das Krankenhaus Zams eingeliefert worden, wo wie üblich automatisch eine Coronatestung durchgeführt wurde, die positiv ausfiel, teilte das Land am Freitagabend in einer Aussendung mit. Der Mann wurde im Krankenhaus isoliert.

Der Krankheitsverlauf des Flüchtlings sei sehr mild, er habe keine für das Coronavirus typischen Symptome aufgewiesen, hieß es. In dem Heim sind insgesamt 44 Personen untergebracht. "Seitens der BH Imst wurde veranlasst, dass alle Heimbewohner von einem mobilen Screeningteam getestet werden", erklärte Raimund Waldner, Bezirkshauptmann von Imst. Die Ergebnisse wurden noch für das Wochenende erwartet.

Zudem wurde angeordnet, dass die Bewohner das Flüchtlingsheim bis auf Weiteres nicht verlassen dürfen. Der Bereich des Heims sei derart abgesichert worden, dass für die Bewohner die Möglichkeit bestehe, an die frische Luft zu gehen, ohne jedoch Kontakt zu Außenstehenden zu haben. Fremde Personen durften die Unterkunft vorerst nicht mehr betreten. Das Gebäude wird gereinigt und desinfiziert.

Einer der Heimbewohner war laut Land bereits letztes Wochenende in das Flüchtlingsheim nach Telfs überstellt worden. Für ihn, seine zwei Zimmergenossen und den dortigen Heimleiter sei sicherheitshalber ebenso ein Screening durch die Amtsärztin veranlasst worden.