Positiver Trend: 3.000 wieder gesund & weniger Neuinfizierte

Die Ansteckungsrate liegt bei nur noch 2,1 Prozent. Die Zahl der neu Genesenen übersteigt zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Neuerkrankungen.

„Die Hoffnung wächst“, meinte der grüne Gesundheitsminister Rudi Anschober am Sonntag angesichts der neuen Corona-Zahlen. Es gibt jetzt insgesamt 12.051 positiv getestete Corona-Fälle (Quelle: BMI, Stand Sonntag, 10.30 Uhr). Davon sind allerdings 2.998 wieder genesen, 204 Personen sind verstorben.

Flache Kurve

Die Ansteckungsrate liegt bei nur noch 2,1 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das 242 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Anzahl der Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahlen ist von 3,6 Mitte März auf 13,8 in der vergangenen Woche gestiegen. Die Zahl der neu Genesenen übersteigt zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Neuerkrankungen.

Die Zahl der Erkrankten in den Spitälern ging sogar zurück: von 1.071 auf 1.056. 244 Personen liegen auf der Intensivstation, das ist eine Person weniger als am Samstag. Die Intensiv-Kapazitäten sind derzeit zu weniger als einem Viertel ausgelastet.

Die weitaus meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Tirol, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich.

In den meisten Bundesländern liegt die Ansteckungsrate bei 1 % oder 2 %. In Wien beträgt sie bereits zum zweiten Mal in Folge nur 1 %.

Information des Innenministeriums zum Dashboard des Gesundheitsministeriums:



Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ( info.gesundheitsministerium.gv.at ) ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind. Es wird unter Einbezug der Länder mit Hochdruck an der Optimierung gearbeitet.