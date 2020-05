Rätselhaftes Corona-Symptom bei Kindern entdeckt

Kinder, die mit dem Coronavirus infiziert sind, haben meistens keine Symptome. Allerdings häufen sich Ärzte-Berichte, die ungewöhnliche Hautveränderungen bei jungen Patienten feststellen.

Manche sprechen von "Corona-Füßen" oder "Corona-Zehen", denn bei manchen jungen COVID-Patienten zeigen sich dunkelrote Verfärbungen an Gelenken und Füßen. Später gehen die betroffenen Hautstellen ins Violette oder Bläuliche über. Die Hände und Füße der infizierten Kinder mit der mysteriösen Hautveränderung sind angeschwollen. Die Schädigungen ähneln Frostbeulen.

Diese rätselhaften Symptome treffen vor allem Kinder und junge Erwachsene. Obwohl Kinder, die mit dem Coronavirus infiziert sind, meistens keine Symptome zeigen, häufen sich nun Berichte von Ärzten über die Hautveränderungen.

More on #covidtoes: "Frostbite" toes and rashes may be signs of a coronavirus infection https://t.co/WFF79rYAUL — Yvette Lu (@yvettelu) April 29, 2020

In einem Fallbericht von italienischen Ärzten wird von einer "Epidemie" an Hautläsionen der Füße gesprochen. Auch in den USA gibt es ungewöhnlich viele Fälle dieses Symptoms bei Kindern, wie "New York Times" berichtet. Die "Amerikanische Akademie für Dermatologie" richtete bereits eine Datenbank ein, in die Ärzte Befunde von Covid-19-Patienten wie Hautausschläge oder Hautläsionen eintragen sollen.

US-Dermatologen sprechen sich bereits dafür aus, den "Covid-Zeh" in die Liste der Covid-19-Symptome aufzunehmen. Es sollte ein ausreichender Grund sein, einen Test anzuordnen, so die amerikanischen Fachärzte.