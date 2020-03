Nun sollen damit Projekte unterstützt werden, die an der Forschung des Virus, sowie an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeiten.

Bundesregierung stellt weitere 22 Millionen Euro zur Forschung von dem Coronavirus und einem Impfstoff zur Verfügung. Das gab Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstagvormittag in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekannt. Das Geld kommt nicht nur aus dem Umweltministerium (10 Mio. Euro) , sondern auch aus dem Wirtschaftsministerium (10 Mio. Euro) und dem Bildungsministerium (2 Mio. Euro). Da es zuvor bereits eine Million Euro Soforthilfe gab, beläuft sich die Summe nun auf 23 Millionen Euro.

Derzeit können sich Unternehmen für die Förderungen anmelden. Am 8. April werde dann entschieden, wer die Gelder erhält. Hauptaugenmerk in diesem "Call" sei es, die klinischen Studien bereits bestehender Medikamente am Markt, die gegen Covid-10 helfen könnten, voranzutreiben und nicht die Entwicklung eines Impfstoffes.