Riesiger Andrang auch bei den Friseuren

Wien. Seit Mitte März war Österreich aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Minimalbetrieb. Heute Samstag öffneten die Geschäfte und Shopping-Hotspots endlich wieder. In der Shopping City Süd standen die Menschen bereits eine Stunde vor Öffnung dicht gedrängt in riesigen Schlangen.

Aber auch die Friseure waren bereits seit Wochen ein wichtiges Thema unter den Österreichern. Während der strikten Coronavirus-Beschränkungen musste man schließlich die Quarantäne-Zeit mit ungeschnittener Haarpracht verbringen – manch einer griff sogar selbst zu Schere & Rasierer. Das Warten auf einen frischen Haarschnitt hat nun jedoch ein Ende: Am Samstagmorgen standen bereits mehrere Personen vor dem Herrenfriseur "Ghil" im 1. Wiener Gemeindebezirk Schlange. Leserreporter berichteten von ähnlichen Zuständen am Südtiroler Platz.

Friseuröffnung in NÖ: Voller Terminkalender und neue Arbeitsroutine

Hektische Betriebsamkeit herrscht am Samstagvormittag in einem Friseursalon in Zwettl. Am Wiedereröffnungstag nach fast sieben Wochen Corona-bedingtem Stillstand offenbart sich für die Kunden eine doch noch ungewohnte Szenerie, für die Angestellten ist die Umstellung auf eine neue, geänderte Arbeitsroutine notwendig. Völlig ausgelastet zeigt sich unterdessen der Terminkalender für die kommenden Tage.