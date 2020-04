Riesiger Auftritt von Anschober in britischen Medien

Gesundheitsminister Rudolf Anschober schafft es auf die Titelseiten von britischen Medien, nachdem er die britische Coronavirus-Infektionsrate als "erschreckend" bezeichnet hat.

Die britische Zeitung „Daily Mail“ titelt in der heutigen Ausgabe Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sehr prominent auf ihrer Startseite. Das Medium zeigt sich schockiert, nachdem Anschober die britische Infektionsrate als „erschreckend“ bezeichnet hat. Im Wortlaut nannte in das Boulevardblatt "THE SICK MAN OF EUROPE."

In einer „Bombenpressekonferenz“, so die „Daily Mail“, zeigte gestern der Gesundheitsminister Grafiken, die die neuen Coronavirus-Fälle in Großbritannien zeigen. So zeigte der Minister das schnelle Wachstum in Großbritannien auf. Die Grafik zeigt, dass die Verdoppelungszeit in Österreich am besten und Großbritannien am schlechtesten sei.

Die Weltgesundheitsorganisation widerum nannte den Anstieg Großbritanniens auf 103.000 Fälle sogar als „dunkle Wolke“.

