Rihanna spendet 3,5 Mio. Euro für Opfer häuslicher Gewalt in der Coronakrise

Gemeinsam mit Twitter-Chef Jack Dorsey spendet Sängerin Rihanna eine Millionensumme für die Gewaltopfer in der Corona-Krise.

Pop-Superstar Rihanna und Twitter-Chef Jack Dorsey wollen zusammen 4,2 Millionen Dollar für Opfer häuslicher Gewalt während der Coronakrise spenden. Wie Rihanna am Donnerstag über ihre Stiftung "Clara Lionel Foundation" bekanntgab, soll die Unterstützung an ein städtisches Hilfsprogramm in Los Angeles gehen, etwa für die Notunterbringung und Beratung von Betroffenen in Konfliktsituationen.

Durch die Isolation von Familien zuhause als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus wird ein Anstieg von Missbrauch und Gewalt befürchtet.

Sängerin Rihanna (32), die gebürtig Robyn Rihanna Fenty heißt, hatte kürzlich schon zusammen mit dem Musiker Jay-Z zwei Millionen Dollar unter anderem für Immigranten, Kinder von Krankenpflegern, ältere Menschen und Obdachlose gespendet. Auch Dorsey sagte zuvor Geldmittel im Kampf gegen die Coronavirus-Krise zu.