Rumänien: Zehn Neugeborene in Klinik mit Coronavirus infiziert

In einem rumänischen Kinderkrankenhaus sind zehn Neugeborene positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Bukarest. Die Babys seien wahrscheinlich durch das medizinische Personal der Klinik in Temeswar angesteckt worden, erklärte Gesundheitsminister Nelu Tataru am Montagabend. Die Mütter seien nicht infiziert, die Neugeborenen aber schon. Das Ministerium leitete Ermittlungen ein.

Bisher keine Covid-19 Symptome

Den Neugeborenen geht es den Angaben zufolge gut, sie haben bisher keine Symptome der Lungenkrankheit Covid-19. Neun von ihnen konnten das Krankenhaus bereits mit ihren Müttern verlassen und befinden sich nun zu Hause in Quarantäne. Sie sollen alle in den kommenden Tagen noch einmal auf das Coronavirus getestet werden.



Eine Mutter berichtete, dass das Personal in der Klinik keine Masken getragen habe. Die Familien hätten zudem nicht auf offiziellem Weg von den Coronavirus-Fällen erfahren. "Am Donnerstag wurde das Krankenhaus desinfiziert, mit uns darin", sagte sie dem Onlinedienst pressalert.ro und fügte hinzu: "Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm."

In Rumänien wurden bisher mehr als 4.000 Coronavirus-Infektionen amtlich bestätigt, davon etwa 700 bei Ärzten und Pflegepersonal. Es gab 176 Todesfälle.