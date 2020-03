Saudi-Arabien: Mehr als 5 Mio. Atemschutzmasken gehortet

Die Verantwortlichen würden strafrechtlich belangt und die Ausrüstung werde wieder dem freien Markt zur Verfügung gestellt, teilte das Ministerium mit.

Riad. In Saudi-Arabien haben die Behörden einem Medienbericht zufolge mehr als fünf Millionen illegal gehortete Atemschutzmasken beschlagnahmt. In Hail stellte das Handelsministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur SPA vom Sonntag rund 1,2 Millionen Masken sicher. Weitere rund vier Millionen Masken waren am Mittwoch wegen Verstoßes gegen Handelsbestimmungen in Dschedda beschlagnahmt worden.

Die Verantwortlichen würden strafrechtlich belangt und die Ausrüstung werde wieder dem freien Markt zur Verfügung gestellt, teilte das Ministerium mit. Wegen Panikkäufen sind auch in Saudi-Arabien Atemschutzmasken knapp geworden.

In dem Land wurden nach offiziellen Angaben bisher mehr als 1.200 Infektionsfälle mit dem Coronavirus und vier Todesfälle gemeldet. Die Regierung hat landesweite Ausgangsbeschränkungen verhängt und den Zugang zu den Pilgerstätten Mekka und Medina gesperrt. Auch Inlandsreisen zwischen den Provinzen des Landes sind verboten.