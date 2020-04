"Schicht-Betrieb" in Schulen ab 18. Mai

Kein Sitzenbleiben in Volksschulen, keine Schularbeiten: Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierte gestern den Fahrplan für den Schulneustart.

Wien. Endlich wieder Schule, heißt es am 18. Mai für 700.000 Kinder. Die Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen dürfen dann wieder in den Klassenzimmern Platz nehmen. Schon vorher, am 4. Mai, kehren 100.000 Schüler der Abschlussklassen an die Schulen zurück. Für die 300.000 restlichen Schüler startet der Unterricht wieder nach Pfingsten am 3. Juni.

ÖVP-Bildungsminister Faßmann (s. auch Interview rechts) verriet in einer Pressekonferenz am Freitag, wie der Fahrplan zum Hochfahren des Schulsystems aussieht:

Schichtbetrieb : Die Klassen werden geteilt. Die eine Hälfte ist von Montag bis Mittwoch an der Schule, die andere am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt. Wie bisher wird an den jeweils anderen Tagen weiter Betreuung für die Kinder angeboten.



Sitzenbleiben : Darauf wird in Volksschulen – außer auf Wunsch der Eltern – verzichtet. An den anderen Schulen können Schüler mit einem Fünfer jedenfalls und mit mehreren Fünfern nach einem entsprechenden Beschluss der Klassenkonferenz aufsteigen. Die Beurteilung solle aber überall „mit Augenmaß" erfolgen.

Ferien: Das Schuljahr endet – dem Plan vor Corona entsprechend – am 3. bzw. 10. Juli.



Lehrer-Kritik: »Gruppen zu groß, Tempo zu hoch«

Kritik an Faßmanns Fahrplan hagelt es von den Lehrervertretern: „Für mich sind die Gruppen zu groß und das Tempo zu hoch“, so Gewerkschafter Paul Kimberger. Er erwarte sich jedenfalls, dass die Schulen nun ordentlich mit Desinfektionsmitteln und Masken ausgestattet werden.

"Hygienehandbuch" für alle Schulgebäude

Das Ministerium liefert auch zwei Vorschläge für die Positionierung der Tische – bei 15 bis 18 Schülern auf 60 bis 70 m² – zur Einhaltung des Mindestabstands.

"In meisten Fällen wird es kein Durchfallen geben"

Minister Faßmann im oe24.TV-Interview.

