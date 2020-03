Schock-Video: Corona-Leichen mit Gabelstapler abtransportiert

Im Netz kursiert derzeit ein unglaubliches Coronavirus-Schock-Video, das zeigt, wie Leichen am ''Brooklyn Hospital Center'' mit einem Gabelstapler abtransportiert werden.

New York. Wahrlich gruselige Videoaufnahmen aus New York: Ein gut fünf Minuten langer Clip zeigt, wie angebliche Coronavirus-Leichen mit einem Gabelstapler vor dem "Brooklyn Hospital Center" abtransportiert werden. Zunächst ist zu sehen wie zahlreiche Leichensäcke zu einem riesigen Kühllaster gebracht werden – Dann werden die weißen Leichensäcke in den Lkw gehoben.

Der Urheber des Videos, der die Szenen offenbar aus seinem Auto aufgenommen hat und offenbar männlich ist, gibt sich nicht zu erkennen. Er kommentiert lediglich: "Das ist real! 10.40 Uhr, Sonntagmorgen. Sie legen die Körper in einen Sattelzug. Kein Witz. Das hier ist das Brooklyn Hospital."

New York gilt derzeit als eines der am stärksten betroffenen US-Epizentren der Coronavirus-Pandemie. Knapp 800 Menschen sind hier bereit an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben, mehr als 33.000 Personen sind infiziert.

Hier das unglaubliche Schock-Video:

Laut Online-Berichten der BILD wurde auf eine Anfrage zur Echtheit des Videos beim "Brooklyn Hospital Center" noch nicht reagiert. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die einzige Horror-Meldung aus der Millionenmetropole: Ein 38-jähriger Pfleger aus einer Klinik in Manhattan veröffentlichte ein Foto, das zahlreiche Leichensäcke in einem Kühllaster zeigen. Gegenüber dem Online-Portal "Buzzfeed" sagte der Pfleger: "Es ist die schreckliche Realität dessen, womit wir es zu tun haben und wo einige von uns bereits gelandet sind." Bei einer der Toten soll es sich um eine im Alter von 71 Jahren verstorbene Frau handeln, die der 38-Jährige zuvor noch betreut hatte. Vor einer Woche soll die Seniorin positiv auf das Coronavirus getestet worden sein – Samstagnacht starb sie.