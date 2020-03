Schon mehr als 5.000: Zahl der Infizierten stieg um über 24 Prozent

Kurz: "Wollen 15.000 Tests am Tag"

Die Bundesregierung wird die Testkapazität in der Coronakrise stark ausweiten. "Es wird gelingen, die Kapazitäten auf rund 15.000 pro Tag auszubauen, und auch durchzuführen, sofern wir die notwendigen Ressourcen erhalten", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag im Kanzleramt. Klarheit darüber, ob die bisher gesetzten Maßnahmen zur Virus-Eindämmung greifen, werde man erst am Freitag haben, sagte er.

Darüber hinaus hat die Regierung ein Maßnahmenpaket für die Pflege geschnürt. So wollen 100 Millionen Euro bereitgestellt werden, um "Notsituationen abzuwenden", so Anschober und Köstinger in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Mit dem Geld sollen Hotlines in den Bundesländern ausgebaut werden, ebenso soll die Personalsituation entspannt werden. Es werde nicht möglich sein, die aktuelle Betreuungssituation aufrechtzuerhalten, so Anschober.

Kurz: "Wir müssen testen, testen, testen!"

Das wichtigste Ziel - neben der Reduktion der sozialen Kontakte - laute "testen, testen, testen", so Kurz. Man werde auch auf Schnelltests setzen, kündigte der Regierungschef bei der Pressekonferenz am Dienstag an. Es gehe darum, möglichst schnell die Kapazitäten zu haben, um Hunderttausende Menschen zu testen. "Diese (Tests, Anm.) haben nicht dieselbe Qualität wie jene, mit denen wir jetzt testen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um Hunderttausende zu testen und nicht nur wenige."

Auch werde derzeit "intensiv an der Beschaffung, Produktion und Logistik gearbeitet" - auch, um Schutzausrüstung für medizinisches Personal zu beschaffen. "Es treffen Lieferungen ein in den nächsten Tagen" - unter anderem aus der Volksrepublik China, von der Österreich 20 Millionen Schutzmasken erhalten werde. "Die ersten fünf Millionen werden schon dieses Woche eintreffen", sagte Kurz. Im Bereich der Pflege erwartet er den Ausfall vieler (ausländischer) Mitarbiter. Daher habe man Zivildiener mobilisiert, "darüber hinaus werden wir 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Pflege bestmöglich zu unterstützen".

Zum Thema, wie lange die restriktiven Maßnahmen noch anhalten werden, sagte Kurz, die Regierung habe "noch kein valides Zahlenmaterial. "Ich bitte Sie um Geduld bis Freitag. Die Maßnahmen brauchen Zeit, bis sie greifen. Wir werden am Freitag valides Zahlenmaterial haben und Sie informieren, wie stark die Maßnahmen greifen und mit welchen Szenario wir zu rechnen haben."

Kurz dämpft Hoffnungen für baldigen Normalzustand

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dämpft die Hoffnungen, dass die Corona-bedingten Einschränkungen im Leben der Österreicher rasch der Vergangenheit angehören werden. "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt, als der Normalzustand", sagte er am Dienstag in einer Pressekonferenz. Wie genau es bezüglich Ausgangsbeschränkungen, geschlossener Schulen, Geschäfte und Restaurants weitergehen werde, wollte der Bundeskanzler auch auf Nachfrage nicht konkretisieren. Er betonte, dass man bis Freitag auf weitere Daten warte. Ziel sei es aber, die Maßnahmen mit 14. April schrittweise wieder zurückzunehmen. "Die Betonung liegt auf Ziel und auf schrittweise", sagte Kurz. Und: "Es wird nicht das Leben von heute auf morgen wieder so sein, wie es war."

Italien und Spanien als Europas Corona-Hotspots

Auch international war die Lage weiter dramatisch. Die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee (IOC) einigten sich wegen der Coronavirus-Pandemie am Dienstag auf eine Verschiebung der von 24. Juli bis 9. August geplanten Sommerspiele in Tokio. Sie sollen bis spätestens Sommer 2021 stattfinden.



Hotspots in Europa waren weiterhin Italien und Spanien. In Italien wurden am Dienstag 743 zusätzliche Todesopfer gemeldet. Der Zuwachs war damit höher als in den vergangenen zwei Tagen. Die Gesamtzahl der Todesopfer wegen des Covid-19-Virus in Italien stieg somit auf 6.820. Die Zahl der Infizierten kletterte von 50.418 auf 54.303. In Spanien ist die Hauptstadt-Region Madrid mit 1.535 Toten und mehr als 12.350 Infektionsfällen am stärksten betroffen.



In Deutschland wurden bisher über 32.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, bei der die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt wurden. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 9.000 sowie Bayern mit mehr als 6.300 und Baden-Württemberg mit mehr als 5.800 Fällen. Über 150 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bisher bundesweit gestorben.



USA kurz vor Corona-Katastrophe

Die USA könnten nach Einschätzung der WHO das neue Epizentrum der Coronavirus-Pandemie werden, da die Fallzahlen dort sehr rasch anstiegen, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris. 85 Prozent der Neuinfektionen, die in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden seien, entfielen auf die USA und Europa.



Allein der US-Staat Kalifornien benötigt 50.000 zusätzliche Krankenhausbetten zur Versorgung der prognostizierten Fälle. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sagte, dass einige von Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden könnten, aber dass Tausende weitere gefunden werden müssten, wenn sich Vorhersagen über die Ausbreitung des Virus bewahrheiteten.



Auch der Gouverneur des US-Bundesstaates New York schlug angesichts stark steigender Infizierten-Zahlen in der Corona-Krise Alarm. Der "dramatische Anstieg" auf nun über 25.000 bestätigte Fälle in dem Bundesstaat sei "beunruhigend und astronomisch", sagte Andrew Cuomo am Dienstag in einer Pressekonferenz. Im Moment verdoppelten sich die Zahlen alle drei Tage, die Mittel der Behörden seien mit den Ausgangsbeschränkungen weitgehend erschöpft. "Wir verlangsamen (die Ausbreitung) nicht und die Beschleunigung passiert von selbst."



US-Präsident Donald Trump kündigte indes an, die strikten Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst bald lockern zu wollen. Er würde eine Lockerung vor Ostern "lieben", so der US-Präsident. "Man kann ein Land zerstören, indem man es dicht macht", sagte Trump am Dienstag dem Sender Fox News. Sollten die USA Unternehmen wie den Flugzeugbauer Boeing "verlieren", könnten "Millionen Jobs" verloren gehen. Durch die "Grippe" würde eine bestimmte Zahl an Menschen sterben, führte Trump aus. Durch eine "massive Rezession oder Depression" würden aber "mehr" Menschen sterben.