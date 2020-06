Schon sechs Corona-Tote in Wiener Pflegeheim

In dem Wohnheim in Liesing wurden zudem zehn Bewohner positiv getestet, viele liegen im Spital.

Ein neuer Corona-Ausbruch forderte mittlerweile bereits sechs Tote in einem Pflegeheim in Wien-Liesing. Wie der Betreiber des Haus St. Barbara am Erlaaer Platz gegenüber dem ORF berichtet, sollen zudem zehn weitere Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sein. Viele von ihnen liegen im Spital.

Auch sieben Mitarbeiter in der Einrichtung hätten sich infiziert. Sie zeigen allerdings großteils keine Symptome. Insgesamt sind 268 Bewohner in dem Heim gemeldet. Besuche sind in der Einrichtung derzeit nicht möglich.

