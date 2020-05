Schon wieder Corona-Fälle an Wiener Volksschule

Nach einem positiven Corona-Fall an einer Schule in Wien Alsergrund sind nun am Dienstag in einer Volksschule in Margareten drei positiv getestete Corona-Fälle bestätigt worden.

Die Verärgerung der Eltern an der betroffenen Volksschule in Wien-Margareten ist groß: Denn die ersten Gerüchte um positive Corona-Fälle verbreiteten sich erst über WhatsApp-Gruppen - von der Schulleitung kam erst am Dienstagabend die offizielle Information an die Eltern per Mail: „Um falschen Gerüchten vorzubeugen, möchte ich Sie heute noch darüber informieren, dass ab morgen jeweils die Gruppe A der Klassen 1b, 1c und 3a inklusive der KlassenlehrerInnen auf 14-tägige Quarantäne auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschickt werden“, klärte darin die Direktorin die Eltern auf. Die Kinder und auch die Lehrer würden jetzt getestet, heißt es in der Mail weiter. Drei Geschwister der betroffenen Klassen waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Schulleitung sollen die Geschwister jedoch nur am 18. Mai in der Schule gewesen sein, als sie noch symptomfrei waren. Laut Schulleitung und Behörden sei eine Ansteckung anderer Kinder aufgrund der zeitlichen Distanz auszuschließen. Für den Rest der Schüler geht der Unterricht normal weiter.