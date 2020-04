Schon wieder mehr ''aktiv Erkrankte''

Die aktuellen Corona-Zahlen: 12.942 Fälle und 273 Tote.

Nur nicht lockerlassen, lautet die Devise. Dennoch ist schon ersichtlich: Die strengen Anti-Corona-Maßnahmen (Ausgangsbeschränkungen, Masken …) zeigen Wirkung.

Schon elf Tage in Folge liegt der Anstieg der bestätigten Corona-Fälle in Österreich unter 10 Prozent pro Tag. Laut Zahlen von gestern 15.00 Uhr lag der Anstieg nur mehr bei 2,7 Prozent im 24-Stunden-Vergleich. Am Tag zuvor gab es 2,6 % Anstieg.

Leichter Anstieg

Die Zahl der „aktiv Erkrankten“ (bestätigte Fälle minus Todesopfer minus Genesene) ist wieder leicht im Steigen. Im Tagesvergleich stieg die Zahl um 0,3 Prozent auf 8.067 aktuell Corona-Kranke in Österreich.

30 Todesopfer gab es innerhalb eines Tages – das ist trauriger Österreich-Rekord. Weiterer Grund zur Sorge: 267 Menschen liegen auf der Intensivstation.

Im Bundesländer-Vergleich kommen immer noch aus Tirol die meisten positiven Virentests: Insgesamt sind es hier bereits 2.903 Fälle. Die wenigsten gibt es im Burgenland (242).

cy

"Stopp-Corona"-App: Heute startet neue Version

Die neue Version der Rotkreuz-App hat zwei Funktionen. Erstens kann ein Corona-Selbsttest durchgeführt werden. Vier einfache Fragen müssen beantwortet werden, die Symptome abchecken. Bei einem Verdachtsfall werden die eigenen Kontakte gewarnt. Der sogenannte „Digitale Handshake“: Per Bluetooth oder WLAN werden Geräte, die sich länger als 15 Minuten innerhalb von zwei Metern Entfernung aufhalten, automatisch registriert – bisher musste man das händisch eingeben. Sollte einer der Geräte-Besitzer an Corona erkranken, wird man automatisch informiert.

2.197 Stichproben-Tests: Ergebnis kommt heute

Das Sozialforschungsinstitut Sora hat seine Stichproben-Studie im Auftrag des Wissenschaftsministeriums abgeschlossen. 2.197 Corona-Tests wurden in zufällig ausgewählten Haushalten durchgeführt. Das Ergebnis wird heute präsentiert. Experten erhoffen sich davon, die Dunkelziffer der Covid-19-Patienten besser abschätzen zu können. Die Ergebnisse sollen auch in die Einschätzung über die Lockerung der Maßnahmen einfließen. Antikörpertests. Die vom grünen Gesundheits­minister Rudi Anschober geplanten Antikörpertestungen kommen offenbar noch nicht. Die derzeit vorhandenen Produkte würden nicht den Anforderungen einer ausreichenden Validität entsprechen, heißt es.

Mehr als 1,5 Mio. nachgewiesene Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore in den USA hervor. Das bis vor gut drei Monaten praktisch noch völlig unbekannte Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. In Folge der Pandemie wurden bereits mehr als 87.700 Corona-Tote verzeichnet.

Die meisten bekannten Infektionen gab es der Universität zufolge mit mehr als 420.000 Fällen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle folgte Spanien mit rund 150.000 bekannten Infektionen. In Italien waren es rund 140.000. Dahinter folgten Frankreich, Deutschland, China und der Iran. Die Zahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und einer hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.