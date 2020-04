Sechs weitere Coronavirus-Tote in Tirol

Aktuelle Kennzahlen: 12.616 Erkrankte, 258 Tote.

Innsbruck. In Tirol hat die Zahl der vom Coronavirus Genesenen am Dienstag weiter signifikant zugenommen und sich immer mehr jener der Infizierten angenähert. 1.370 Personen waren im Bundesland bereits wieder genesen, 1.551 infiziert. Indes starben weitere sechs ältere Personen mit Vorerkrankungen.

Bei den mit oder an einer Covid 19-Erkrankung Verstorbenen handelte es sich um einen 96-Jährigen und eine 87-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel, eine 89-Jährige und eine 96-Jährige aus dem Bezirk Schwaz, einen 84-Jährigen aus dem Bezirk Innsbruck-Land und einen 93-jährigen Mann aus dem Bezirk Imst. Alles wiesen positive Testungen auf.

Indes stieg die Zahl der Genesenen von Montagabend bis Dienstagabend um 132 Personen an. 50 Menschen erkrankten neu. In Tirol wurden bisher bereits 25.958 Tests durchgeführt.

Auch im bisher am stärksten vom Virus betroffenen Bezirk Landeck entspannte sich die Situation weiter. Dort verzeichnete man mit Stand Dienstagabend 234 Infizierte und 470 Genesene.

Vier weitere Todesfälle im Bundesland Salzburg

Die Gesundheitsbehörden im Land Salzburg haben am Dienstag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronapandemie gemeldet. Im Uniklinikum verstarben ein 67-jähriger und ein 77-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau, die Landeshauptstadt meldete eine 92-jährige Tote. Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung in Salzburg gestorbenen Personen stieg damit auf 20.

Im gesamten Bundesland wurden bisher (Stand 17.00 Uhr) 1.127 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, davon waren zuletzt 746 im Bundesland aufhältig. 360 Patienten sind mittlerweile wieder genesen. 90 Personen befanden sich im Krankenhaus, davon 20 auf der Intensivstation.

In einer Videopressekonferenz am Nachmittag sprach Gesundheitslandesrat LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) ein weiteres Mal über das Problem, am Weltmarkt ausreichend Schutzausrüstung für den medizinischen Bereich und für die Pflegekräfte zu bekommen. Aktuell seien laut einer Liste des Zentraleinkaufs in Salzburg 3,3 Millionen Paar Handschuhe, 2,7 Tonnen Desinfektionsmittel, 330.000 OP-Masken, 150.000 Masken der Klasse FFP-1, 42.000 Masken der Klasse FFP-2 und 5.000 FFP-3-Masken vorhanden.

Um diese Zahlen in eine Dimension zu setzten: Der Leiter des medizinischen Covid-Einsatzstabes des Landes, Richard Greil, hatte Ende März erklärt, dass am Uniklinikum vor Corona etwa 500 Stück der Schutzklasse FFP-3 pro Woche verbraucht wurden. Bei der derzeit belegten Zahl an Intensivbetten für Covid-Patienten seien es mehr als 20.000 Stück pro Woche. "Es werden hier wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an Ware zu kommen", erklärte Stöckl. Ein Problem sei auch, dass sich die höherwertigen Schutzmasken der Klassen FFP-2 und FFP-3 in kurzer Zeit kaum in Österreich herstellen lassen.

Todesfälle in Oberösterreich stiegen auf 28 In Oberösterreich ist die Zahl der Corona-Todesfälle am Dienstag um fünf auf 28 gestiegen. Nach Angaben des Landes sind ein 84-Jähriger und ein 79-Jähriger aus Linz, ein 85-Jähriger und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land sowie eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land - alle mit Vorerkrankungen - mit oder an den Folgen des Virus gestorben. In 27 Alten- und Pflegeheimen waren insgesamt 34 Bewohner und 59 Mitarbeiter von dem Virus betroffen. In den oberösterreichischen Spitälern war aktuell keine einzige Station gesperrt. Von den insgesamt 9.500 Landesbediensteten waren 22 an Corona erkrankt. Eine Häufung gebe es nur in der Bezirkshauptmannschaft Braunau mit neun Fällen binnen der vergangenen 14 Tage, teilte der Krisenstab mit.

Zahl der Neuerkrankungen gesunken

Die Zahl der aktuell am neuartigen Coronavirus Erkrankten in Österreich ist den vierten Tag in Folge gesunken, diesmal um 3,4 Prozent auf 8.043 Fälle. Seit Montag galten 583 zusätzliche Personen als genesen, gegenüber 332 Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen lag Dienstagnachmittag bei insgesamt 12.616, 4.046 Betroffene waren wieder gesundet, 258 Patienten gestorben.

Neun Personen starben über Nacht

Wie oe24 aus Kreisen des Gesundheitsressorts Wien erfuhr verstarben in der Nacht auf Dienstag neun Personen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Die Zahl der Todesopfer in Wien stieg somit von 44 auf 53 – Knapp ein Viertel der insgesamt an Corona verstorbenen Personen in Österreich. Aber: 100 Prozent aller Todesopfer litten bereits unter Vorerkrankungen. Die älteste Person, die dem Sars-CoV2-Virus erlag war 92 Jahre alt.

Die aktuellen Zahlen

Gesundheitsministerium: Derzeit gibt es 12.616 Coronavirus-Fälle in Österreich (Stand 16 Uhr). Die am schwersten betroffenen Bundesländer sind nach wie vor Tirol (2.850), Niederösterreich (2.075), Oberösterreich (1.995) und Wien (1.819). In der Steiermark wurden 1.393 und in Salzburg 1.108 Fälle vermeldet. In Vorarlberg (777), Kärnten (341) und im Burgenland (234) gibt es die wenigsten Coronavirus-Erkrankten. (Quelle: Gesundheitsministerium, Stand: 07.04.2020, 17.40 Uhr)

Innenministerium: Bisher gab es in Österreich 12.616 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 258 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 4.046 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.100 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 258 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Bisher wurden 115.235 Corona-Testungen durchgeführt. (Stand: 07.04.2020, 09.30 Uhr) Die Corona-Todesfälle teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf: Burgenland (3), Kärnten (4), Niederösterreich (39), Oberösterreich (28), Salzburg (20), Steiermark (60), Tirol (46), Vorarlberg (5), Wien (53). Information zum Dashboard des Gesundheitsministeriums: Das Dashboard des Gesundheitsministeriums unter der URL Das Dashboard des Gesundheitsministeriums unter der URL info.gesundheitsministerium.gv.at ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.

Anschober: Der Kurs stimmt weiter

Die Entwicklung der Zahlen bei den Covid-19-Erkrankungen gibt weiter Anlass zu vorsichtigem Optimismus: Mit Stand Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) gab es in Österreich 12.616 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung mit. Das bedeutete eine Zunahme von 2,56 Prozent zum Vortag.

In den vergangenen vier Tagen, jeweils Stand 15.00 Uhr, nahmen die Erkrankungsfälle in Österreich täglich im Durchschnitt um 2,41 Prozent zu. Die Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahlen sind ebenfalls gestiegen: von etwa 3,7 Mitte März auf über 21 in den vergangenen sieben Tagen.

Den vierten Tag in Folge gab es mehr Neugenesene als Neuinfizierte: Mit Stand 10.30 Uhr war die Zahl der neuen Fälle laut den Daten des Innenministeriums um 314 gestiegen. Die Zahl der Neugenesenen stieg hingegen um 583.

Anschober bezeichnete diese Werte als "großen Erfolg". Der Gesundheitsminister sagte: "Vor ein paar Wochen lagen die Zuwachsraten bei über 40 Prozent, in den vergangen Tagen liegen sie konstant im unteren einstelligen Prozentbereich. Die bisherige Abflachung der Kurve war ein schwieriger Kraftakt, der dem Einsatz und der Konsequenz aller Österreicherinnen und Österreicher zu verdanken ist."