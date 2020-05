Seit mehr als einer Woche kein Todesfall in Wien

In der Budneshauptstadt sind weiterhin 144 Personen an Covid-19 gestorben.

In der Bundeshauptstadt Wien hat es in den vergangenen 24 Stunden 18 neue Infektionsfälle gegeben. Damit haben sich bis dato 3.020 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 8.00 Uhr), teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit. Neue Todesfälle wurden nicht vermeldet.

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, ist seit mehr als einer Woche unverändert. Sie beträgt 144. Insgesamt 2.405 Personen sind bereits wieder genesen, hieß es.