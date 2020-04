Skulptur in Wien trägt jetzt auch Schutzmaske

Unbekannte stülpten den 'Unbesiegbaren' im Kongresspark im 16. Wiener Gemeindebezirk Schutzmasken um.

Mit heute Montag ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärkten Pflicht. Betroffen sind Geschäftslokale über 400 Quadratmetern Kundenbereich. Durch das Tragen soll verhindert werden, dass etwa bei Husten oder Niesen durch Tröpfcheninfektionen andere Menschen angesteckt würden. Es können auch selbstgenähte Masken oder Schals benützt werden.

Die Ärztekammer (ÖÄK) ist für das Tragen einfacher Schutzmasken im öffentlichen Leben zur Eindämmung des Coronavirus.

Unbekannte machten sich einen Scherz aus den neuen Bestimmungen und stülpten auch einer Skulptur in Wien Masken um. So wird sichtbar wie sehr die Schutzmaskenpflicht auf das veränderte Verhalten im öffentlichen Leben Einfluss und Eindruck macht. Masken werden allerdings derzeit dringend gebraucht - etwa in Krankenhäusern oder auch für jeden Einzelnen im Alltag.

Michael S. postete das Foto auf Instagram. Zu sehen ist die Skulptur "Die Unbesiegbaren" (1900) der Bildhauerin Teresa Feodorowna Ries im Kongresspark im 16. Bezirk mit Schutzmasken an den Gesichtern der Figuren. Bei dem Denkmal in der Sandleitengasse handelt es sich um eine bronzene Figurengruppe auf dreiteiligem Sockel.