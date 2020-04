So breitet sich das Coronavirus beim Husten im Supermarkt aus

Ein erschreckendes Video zeigt, wie nach einem Husten sich eine unsichtbare Coronavirus-Wolke in einem Supermarkt verbreitet. Diese verbleibt mehrere Minuten in der Luft.

Wissenschaftler haben eine Computersimulation erstellt, die zeigt, wie sich Coronavirus-Partikel nach dem Husten ohne Mundschutz in der Luft verbreitet. Besonders pikant: Die Corona-Wolke verteilt sich über zwei Gänge in einem Supermarkt. Die Simulationen zeigen auch, wie sich die Partikel beim Niesen, Husten oder sogar Sprechen verteilen.

Finnische Forscher wollten in Erfahrung bringen, wie weit sich das Coronavirus in Innenräumen verteilt. Die Ergebnisse sind besorgniserregend, da eine Tröpfchenwolke andere infiziert, selbst nachdem die erkrankte Person bereits weggegangen ist.

Der beste Weg, um sich nicht anzustecken, sei den öffentlichen Raum zu meiden. Professor Ville Vuorinen von der Aalto-Universität in Finnland: "Wenn sie ein Geschäft müssen, gehen sie so selten wie möglich dorthin. Halten Sie sich so kurz wie möglich dort auf."

Zur Studie.