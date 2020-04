So feiern wir Corostern

Insider: Auch für Sie als Dompfarrer ist diese Karwoche eine völlig neue Erfahrung …

Toni Faber: Wir werden im Dom nur fünf Menschen sein, aber mit einer großen Gemeinde vor den Bildschirmen. ORF und ZDF übertragen die Ostermesse, und wir versuchen, die Hoffnungs­geschichte zu Ostern trotz alledem zu zele­brieren. In reduzierter Form eben.

Insider: Wie kann man selbst in sein persönliches Osterfest ein bisschen Liturgie einbringen?

Faber: Dazu kann man auf www.netzwerk-gottes­dienst.at ein paar liturgische Texte mitlesen und sich Tipps holen. Ich kann so in der Osternacht meine Speisen weihen, dazu braucht es keinen Pfarrer.

Alle päpstlichen Zeremonien finden heuer im leeren Petersdom statt – ohne Publikum. So wurde auf die traditionelle Fußwaschung gestern verzichtet: Der Ritus, bei dem der Papst zwölf Personen die Füße wäscht und küsst, erinnert an eine Geste Jesu beim letzten Abendmahl. Auch der Kreuzweg am heutigen Karfreitag (21 Uhr) findet nicht am Kolosseum statt, sondern in abgeänderter Form auf dem Petersplatz. Zwei Gruppen von jeweils fünf Personen aus der Haftanstalt „Due Palazzi“ werden die 14 Stationen gehen.

Kurz: "Bleiben Sie bitte zu Hause"

