Für die nächsten 14 Tage müssen der ZiB-Anchorman und seine Kollegen am Küniglberg übernachten. Wie sie hausen, verriet der 53-Jährige jetzt auf Twitter.

Der ORF setzt weitere Maßnahmen, um den Betrieb in Zeiten des Corona­virus sicherzustellen. So werden die Zeit im Bild-Sendungen ab Dienstag aus einem besonders isolierten Studiobereich gesendet, heißt es in dem Branchenblatt.

Die Moderatoren Armin Wolf, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Margit Laufer ziehen dafür für insgesamt zwei Wochen in das isolierte Areal.

Am Dienstagabend postete Wolf auf Twitter Bilder aus dem Quarantäne-Bereich des ORF. Der ZiB-Newsroom ist großflächig abgesperrt. Und der Anchorman lüftet ein weiteres Geheimnis. Er zeigt sein Bett - klein, aber fein. "Ich muss gestehen, die Bettwäsche hätte ich mir eher nicht ausgesucht, aber der ORF geht mit GIS-Gebühren - wie es sich gehört - sparsam um", scherzt er.

Und das ist für die nächsten 14 Tage mein Bett.

(Ich muss gestehen, die Bettwäsche hätte ich mir eher nicht ausgesucht, aber der ORF geht mit den GIS-Gebühren - wie es sich gehört - sparsam um.) pic.twitter.com/MzYfF870Aw — Armin Wolf (@ArminWolf) March 24, 2020

Aufenthalt rund um die Uhr am Arbeitsplatz

Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch Moderator Tobias Pötzelsberger dazustoßen. In allen sendungskritischen Bereichen werden Isolationsbereiche geschaffen, in denen weitere Schlüsselmitarbeiter abgeschottet ihre Aufgaben erfüllen sollen.

Neben dem Aktuellen Dienst von ORF 2 betrifft das auch die neun Landesstudios, wo bis Mittwoch ebenfalls entsprechende Isolationsbereiche geschaffen werden.

© ORF

Andere hatten nicht so viel Glück wie Wolf. Für sie müssen Feldbettenreichen.

© ORF

Der Dancing Stars-Proberaum wurde dafür umfunktioniert.

Auch für die nationalen Radios und ORF III werden bereits ähnliche Isolations­bereiche vorbereitet. Bereits am Samstag sind 15 Mitar­beiter freiwillig in einen isolierten Bereich im ORF-Zen­trum gezogen, um die technischen Kernbereiche abzusichern, insgesamt geht es um 180 Mitarbeiter.

Die Mit­arbeiter werden sich rund um die Uhr in den Isola­tionsbereichen aufhalten, also auch dort übernachten und verpflegt werden. Ein ganz wichtiger Punkt: Zuvor werden sie medizinisch untersucht.