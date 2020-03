So reagiert die Politik auf Boris Johnsons Ansteckung

Amtskollegen - darunter auch Kurz - wünschten Briten-Premier baldige Besserung.

Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat dem mit dem Coronavirus infizierten britischen Premier Boris Johnson baldige Besserung gewünscht. "Ich wünsche Dir eine vollständige und rasche Genesung, lieber @BorisJohnson", schrieb der Kanzler am Freitag auf Twitter. "Wir werden weiter unser Bestes tun, um die Ausbreitung von COVID-19 zusammen einzudämmen."

I wish you a full & swift recovery, dear @BorisJohnson. We will continue to do our best to contain the spread of #COVID19 together. #StrongerTogether https://t.co/mQvl9G0WUW — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 27, 2020

Genesungswünsche an Johnson sendete via Twitter auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Namen des israelischen Volkes. "Dein Freund, Benjamin Netanyahu", schrieb er an den britischen Premier.