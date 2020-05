So rettet die neue Blutplasma-Therapie schwerkranke Corona-Patienten

Durch Blutplasma-Therapie konnten in Österreich bereits zwei schwer erkrankte Corona-Patienten geheilt werden. Nun ruft Gesundheitsminister Anschober die Bevölkerung auf, dringend Blut zu spenden.

Großer Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus: In Österreich konnten bereits erste Personen durch Blutplasmaspenden geheilt werden. So ist ein schwer am Coronavirus erkrankter Mann mit angeborener Immunschwäche bereits vollständig genesen, auch ein weiterer Patient konnte durch das Blutplasma von bereits genesenen Infizierten geheilt werden. Bisher gab es 200 Spenden von Genesenen. 20 Personen werden derzeit durch die Therapie behandelt.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag rief der Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun die Bevölkerung auf, dringend Blut zu spenden. Besonders das Blutplasma von Personen, die bereits vom Virus geheilt sind, wird dringend gesucht. Aus dem Plasma lassen sich Antikörper gewinnen, die für die Behandlung wichtig sind. Außerdem gibt es Forschungsarbeit, um aus den Antikörpern einen Impfstoff herzustellen.

Das aufberitete Plasma halte Monate und könne so auch bei einer möglichen zweiten Infkektionswelle eingesetzt werden.

