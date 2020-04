So werden wir in Zukunft fliegen

Wie kann ich mich im Flugzeug vor Viren schützen? So werden wir in der Zukunft verreisen.

Wien. Noch ist in Wien-Schwechat der Großteil der Flieger am Boden: Nur Lufthansa fliegt täglich nach Frankfurt. Qatar Airways nach Doha, Eurowings nach Düsseldorf. Austrian startet erst ab 17. Mai. Klar ist:

Nichts wird in Zukunft so sein wie es war. Das ist angedacht: