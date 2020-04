Sommer-Urlaub: "Dahamas" statt Bahamas

Die Corona-Pandemie macht vielen einen Strich durch die Sommerurlaubsplanung.

Wien. Schock für Millionen Österreicher, die im Sommerurlaub eine Reise ans Meer ­geplant oder vielleicht sogar schon gebucht haben. Nach aktuellem Stand der Dinge wird sich die Covid-19-Situa­tion in den meisten Regionen Europas bis zum Juli noch nicht derart entspannt haben, dass ungehindertes Reisen möglich ist. Das gilt vor allem für die Lieblingsurlaubsdestination Italien, das vom Coronavirus bei Weitem am härtesten getroffen wurde.

Reisewarnungen. Die voraussichtlichen Reisebeschränkungen gehen dabei sowohl von österreichischer als auch von italienischer Seite aus. Vom österreichischen Außenministerium wurde Italien mit der höchsten Reisewarnstufe 6 bedacht, ebenso wie Frankreich. Damit stehen diese klassischen Sommerurlaubsdestinationen auf einer Stufe mit Ländern wie Syrien, dem Südsudan oder dem Niger. Offizielle Reisewarnungen kann man natürlich in den Wind schlagen.

Das Problem: Im Falle eines Falles entfällt dann auch die Reiseversicherung.

Einschränkungen in Ländern. Abgesehen davon werden auch viele Länder mit harten Restriktionen auf Sommertouristen reagieren, um weitere Infektionswellen hintanzuhalten. Volle Strände, Highlife in Urlaubsorten, dichtes Gedränge, all das scheint derzeit noch undenkbar.

Dazu kommt, dass schon allein die Anreise per Flugzeug, Bahn oder Fähre nur eingeschränkt möglich sein wird.

»Uneingeschränkte Reisefreiheit wird es lange nicht geben«

Oe24.TV: Herr Bundeskanzler, in drei Monaten beginnen in Österreich die Sommerferien. Kann ich Urlaub machen, kann ich ans Meer reisen, oder wird’s das heuer nicht geben?



Sebastian Kurz: Solange die Krankheit so viele Staaten dieser Welt beschäftigt, wird Reisen nur sehr eingeschränkt möglich sein können. Im Moment dürfen Sie als Österreicher in viele Länder gar nicht einreisen – nach Tschechien zum ­Beispiel. Nach Deutschland darf man reisen, muss dann aber für 14 Tage in Quarantäne. Der Sommer wird sicherlich noch sehr eingeschränkt sein, was das Thema Reisen betrifft.

Oe24.TV: Wie sieht es mit Urlaub innerhalb Österreichs aus? Gibt es da Einschränkungen?



Kurz: Ich gehe davon aus, dass, wenn sich die Zahlen weiter gut entwickeln und das ist ja unser Plan, wir auch Gastronomie und Tourismus im Mai wieder hochfahren können. Somit steht dann dem Sommerurlaub auch nichts im Wege. Falls sich die Situation verschlechtert, müssen wir wieder gegensteuern. Aber wir werden alles tun, damit das nicht passiert, und ich bitte die Österreicher um Unterstützung, dass uns das auch gelingt.

Oe24.TV: Sie haben in einem Interview gesagt, es wird erst wieder Reisefreiheit geben, wenn es eine Impfung gibt. Das heißt wahrscheinlich: heuer dann nicht mehr. Weil eine Impfung für heuer, damit rechnet niemand.



Kurz: Ich gehe fest davon aus, dass es eine uneingeschränkte Reisefreiheit, so wie wir sie kennen, also dass man als Österreicher in fast jedes Land dieser Welt unbeschwert reisen kann, noch lange nicht geben wird.

Oe24.TV: Haben Sie schon entschieden, wie Sie Ihren Sommerurlaub verbringen werden?



Kurz: Ich habe mich für meinen Teil da definitiv entschieden. Ich werde meinen Urlaub in Österreich verbringen und freue mich, wenn das viele an­dere Österreicher auch so machen.