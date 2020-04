Steuersenkung schon heuer: "Corona-Geld" für alle?

Heute ab 13 Uhr sagen Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler ein Mega-Konjunkturpaket an. Bis zur letzten Minute wird zwischen Türkis und Grün über eine spürbare Entlastung der Österreicher verhandelt.

Neben den 38 Milliarden Euro "Soforthilfen" gegen die Krise, die durch die Jahrhundert-Pandemie entstanden ist, will die Regierung nun auch mittelfristige Maßnahmen gegen die drohende Wirtschaftsrezession präsentieren. Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel planen auch ein Konjunkturpaket:

Das heißt, es soll bewusste Investitionen der öffentlichen Hand in Infrastruktur, Ökologie - etwa thermische Sanierung - geben. So sollen Wirtschaft und Arbeitsplätze angekurbelt beziehungsweise geschaffen werden.

Steuerreform schon heuer wirksam

Eine Möglichkeit der Entlastung wäre ein "Corona-Tausender" für alle, so wie er zuvor schon von der Gewerkschaft gefordert wurde - das wird aber von der ÖVP abgelehnt, auch die Grünen sehen dieses "Helikopter-Geld" kritisch.

Vielmehr soll die ohnehin vorbereitete Steuerreform schon heuer gestartet werden: Damit würde fast jedem Österreich deutlich mehr bleiben. Wie aus Regierungskreisen zu hören ist, wird das kein echter "Coroan-Tausender", aber doch eine sehr spürbare Entlastung für alle. Ein Insider zu oe24: "Den Österreichern wird heuer jedenfalls mehr Geld übrig bleiben."

Zudem sollen die von der türkis-grünen Regierung geplanten Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen nicht nur bleiben, sondern teils ausgebaut werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kündigte auf oe24.TV bereits an, das Teile der für 2021 geplanten Steuerreform auf heuer vorgezogen werden.

Systemerhalter -also Angestellte in Pflege, Supermarkt-Mitarbeiter und Exekutive - sollen zusätzliche Entlastungen erhalten und so zu einer gerechteren Entlohnung kommen.

Lohnnebenkosten sollen sinken und mittels Deregulierungen soll es leichter werden, Jobs zu schaffen.



Sitzung im Kanzleramt ab 11.30 Uhr

Ab 11.30 Uhr - direkt im Anschluss an den Ministerrat - tagt jedenfalls eine Arbeitsgruppe aus Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler im Kanzleramt. Dort werden die letzten Details zwischen ÖVP und Grünen fixiert. Das Paket wird dann um 13 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler im Kanzleramt vorgestellt. Allerdings soll es nur "in groben Zügen" präsentiert werden. Die Details werden von den zuständigen Ministern dann schrittweise in den nächsten Wochen vorgestellt, erfuhr oe24.