Streit um Strand-Urlaub

Der Chef von Europas größtem Tourismus-Unternehmen macht Hoffnung auf Auslandsreisen.

Berlin. TUI-Chef Friedrich Joussen will noch heuer Urlaubsreisen in den Mittelmeerraum anbieten. „Wir haben einen Gesundheitscheck für alle Urlaubsziele ausgearbeitet und werden Urlaub nur dort anbieten, wo er auch sicher ist. An erster Stelle steht dann sicherlich Mallorca. Die Hotels dort haben einen Probelauf gemacht, können sofort starten und Gäste aufnehmen“, sagte er der "Bild am Sonntag".

Gute Chancen, so Joussen, hätten auch Griechenland, Zypern, Kroatien, Bulgarien, Österreich und Dänemark.

Keine Reisen. Allerdings bremst eine sehr gewichtige Stimme der EU. Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei, ist strikt gegen bilaterale Reiseabkommen innerhalb Europas: „Wenn der Alltag zurückkommt, wenn es Lockerungen gibt, dann darf es keine Diskriminierung, keine Europäer erster und zweiter Klasse geben. Alle müssen gleich behandelt werden.“