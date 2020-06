Studie: Diese Länder meistern die Corona-Krise am besten

Die Corona-Krise betrifft die ganze Welt: Mit Stand Montag sind 7,1 Millionen Menschen infiziert, 406.000 Personen sind bereits an Covid-19 gestorben. Fast alle Staaten haben drastische Maßnahmen beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Die verschiedenen Länder sind dabei unterschiedlich erfolgreich und werden dementsprechend auch unterschiedlich gut aus der Krise herauskommen.

Die Analyseagentur "Deep Knowledge" hat nun untersucht, welche Staaten ihre Bevölkerung außerordentlich gut vor den Gefahren von Corona schützt. Für die Studie wurden zahlreiche Daten verwendet: Zeitpunkt der Einführung von Ausgangsbeschränkungen, Verstößen gegen die Maßnahmen, Reisebeschränkungen und Testkapazitäten. „Die Daten werden aus öffentlich zugänglichen Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation, der Johns Hopkins University, der CDC, Worldometers und anderen erhoben“, heißt es zur Methodik. Besonderes Augenmerk wurde auch darauf gelegt, wie die Erkennung und Überwachung von Corona-Infizierten funktioniert.

Österreich auf Platz 6

Am besten schneidet dabei unter 200 untersuchten Staaten die Schweiz ab. Dahinter folgen Deutschland, Israel und Singapur. „Die Schweiz und Deutschland erreichen die Plätze 1 und 2 in dieser neuen Sonderfallstudie insbesondere wegen der Widerstandsfähigkeit ihrer Wirtschaft und wegen der vorsichtigen Art und Weise, in der sie versuchen, die Sperrmaßnahmen und das wirtschaftliche Einfrieren faktisch und wissenschaftlich fundiert zu lockern, ohne die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu opfern“, heißt es im Bericht.

Aber auch Österreich schneidet sehr gut ab. Hinter Japan landen wir auf dem 6. Platz – innerhalb der EU ist Österreich damit sogar auf dem zweiten Platz. Direkt hinter uns landen China, Australien, Neuseeland und Südkorea. Die USA landen nur auf Platz 58 und damit sogar noch hinter Spanien (45) und Italien (53). Noch schlechter schneiden Schweden (65) und Großbritannien (68) ab.