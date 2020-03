Supermärkte öffnen speziell für Risikogruppen

Der Zeitraum von 8 bis 9 Uhr soll 'für Menschen, die den Risikogruppen angehören', freigehalten werden.

Tolle Aktion! Was in Australien angefangen hat, wird nun auch in Österreich umgesetzt. Die Idee, dass Supermärkte für einen Zeitraum am Tag, exklusiv für Menschen, die einer Coronavirus-Risikogruppe angehören, geöffnet wird.

Billa will eine Stunde für Pensionisten freischaufeln

Damit das Risiko sich anzustecken geringer wird und ältere Menschen in schwierigen Zeiten der Hamsterkäufe, entspannter Einkaufen können, bitten die Supermarktketten Billa, Merkur und Penny ihre Kunden die Zeit zwischen 8 und 9 Uhr am Morgen für Menschen, die der Risikogruppe angehören, freizuhalten.

"Weil wir Allen in unserem Land eine sichere Versorgung ermöglichen wollen, bitten wir euch die Zeit von 08.00 - 09.00 Uhr für Menschen, die den Risikogruppen angehören „frei zu halten“. Damit wollen wir jenen Mitmenschen Zeit geben sich in Ruhe zu versorgen", heißt es auf dem Twitter-Account von Billa.