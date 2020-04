Totale Eskalation: So spitzt sich die Lage in den USA zu

5138 Tote und 216.721 infizierte Menschen hat die USA zu beklagen. Trauriger Rekord: Innerhalb von nur 24 Stunden starben 884 an den Folgen des Coronavirus.

Dramatischer Anstieg in nur zwei Wochen

Vor einer Woche betrug die Zahl der Infizierten noch 84.000 Menschen. Am 19. März, vor zwei Wochen, waren es nur 13.700 Menschen. Das bedeutet einen 16-fachen Anstieg in 14 Tagen. Bei den Zahlen der Infizierten liegen die Vereinigten Staaten weltweit an erster Stelle. In der traurigen Statistik der Totenzahlen liegen Italien und Spanien voran. Italien hat 13.155 Tote und Spanien 9387 Todesopfer zu beklagen (Strand: 2. April, 08:00 Uhr) .

Sechswöchiges Baby stirbt am Coronavirus

Im US-Bundesstaat Connecticut ist ein sechswöchiges Baby am Coronavirus gestorben. Gouverneur Ned Lamont zeigte sich bestürzt. Der Säugling war auf Covid-19 positiv getestet worden.

US-Militär verstärkt Präsenz zu Mexiko

Das US-Militär verstärkt seine Präsenz an der südlichen US-Grenze zu Mexiko. Die zusätzlichen Soldaten sollten mithelfen, die USA vor möglicherweise infizierten Migranten zu schützen. Dies erklärte General Terrence O'Shaughnessy am Mittwoch US-Journalisten.