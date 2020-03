Eine Autopsie soll nun Klarheit über die Todesursache bringen.

Leoben. Ein am Samstag im steirischen Leoben tot aufgefundener 38-jähriger Italiener war nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das gab das Land Steiermark am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Der Mann hatte an erheblichen Vorerkrankungen gelitten - weil man eine Coronavirusinfektion nicht ausschließen konnte, wurde ein Test angeordnet.

