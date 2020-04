Trotz Knappheit: Influencerin bastelt sich Bikini aus Schutzmasken

Ein Foto einer Influencerin im Schutzmasken-Bikini sorgt derzeit für heiße Diskussionen im Netz.

Derzeit sorgt ein Instagram-Post der russischen Influencerin Yulia Ushakova für einen ziemlichen Wirbel auf der Social-Media-Plattform. Das Foto zeigt die Blondine, wie sie mit einem selbstgebastelten Bikin aus Atemschutzmasken vor der Kamera posiert. "Ich habe einen neuen Trend für die Badesaison 2020 entdeckt. Eingebaute Ventile erleichtern das ''ATMEN'', aber das Unterteil muss alle zwei Stunden gewechselt werden! Ich weiß nicht ob diese Challenge bereits auf Instagram ist, aber ich mag die Idee. Wie geht es euch? Und ein lustiges Wochenende an alle!", schreibt die Influencerin unter das Foto.

Heftige Kritik in den Kommentaren

Gerade in Krisenzeiten wie derzeit im Kampf gegen das neuartige Coronavirus werden ständig Atemschutzmasken für medizinisches Personal und gefährdete Personengruppen benötigt. Dass die Influencerin aus einem derzeit recht knappen Gut einfach einen Bikini – Wohl nur für ein einziges Social-Media-Posting – darauß bastelt, stößt vielen Usern in der Community sauer auf: "In dieser Situation eine Unverschämtheit. Kliniken, Ärzte und Pfleger müssen zusehen, dass sie genügend Masken haben und du verwendest die Masken so??? (....) Schämen solltest du dich!", schreibt eine Instagram-Userin unter das Foto der Influencerin. Ein anderer User findet die Aktion "sexy": "Du bist wirklich wunderschön", schreibt er unter das Foto.