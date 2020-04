Twitter-Gründer Jack Dorsey will im Kampf gegen Corona eine Milliarde Dollar in Form von Aktien zur Verfügung stellen. Die Spende entspricht etwas mehr als einem Viertel seines Vermögens. 100.000 Dollar enthielt bereits der „America‘s Food Fund“.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz