USA: Österreich ist Corona-Vorbild für Weißes Haus

Inmitten der Coronavirus-Pandemie sticht ein Land im internationalen Vergleich sehr positiv heraus: Österreich. Jetzt plant die Corona-Kommission im Weißen Haus, die hierzulande beschlossenen Lockerungsmaßnahmen auch in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Washington. Laut "Bloomberg"-Berichten soll US-Präsident Donald Trump die Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten ganz nach Vorbild Österreich & Südkorea planen. Außenminister Michael Pompeo und Wirtschaftsexperte Kevin Hassett erklärten, dass die Trump-Verwaltung derzeit die Situation in Südkorea, Österreich und Singapur analysiere, um "Ideen für eine Wiedereröffnung" zu erhalten. Speziell der Umgang der österreichischen Regierung mit dem Coronavirus sorgte wegen der niedrigen Infektionszahlen für eine internationale Vorbildwirkung. Während in Südkorea die ersten Prognosen auf eine mögliche zweite Coronavirus-Welle hindeuten und auch in Singapur zahlreiche Neuinfektionen verzeichnet werden, bleibt die Lage in Österreich vorerst stabil.

Wirtschaftsexperte Hassett erklärte bereits am 28. April, dass man in den USA die Coronavirus-Situation in Österreich penibel analysiere und nachverfolge: "Wir erstellen tagtäglich Statistiken zur Situation in Österreich, um zu sehen, ob es mögliche Anzeichen für eine Verschlechterung der Lage bei einer Aufhebung des Lockdowns geben könnte." Österreich zählt zu den ersten Ländern, die die heimische Wirtschaft im Kampf gegen das Coronavirus auf ein Minimum heruntergefahren hatte, um die Neuinfektionszahlen zu reduzieren.

Im Gegenzug zum Vorbild Österreich sieht Außenminister Pompeo die Lage in Singapur weitaus kritischer. Im Interview mit "Fox News" erklärte er, dass die Infektionszahlen in Singapur wieder nach oben schnellen würden und man zahlreiche Warnsignale für die Zukunft des Landes sehe. Und tatsächlich: Wurden in Singapur trotz lockerer Corona-Maßnahmen "nur" 22.500 Infektionen und 20 Todesfälle vermeldet, verzeichnet man nun einen rapiden Anstieg der Inektionszahlen. Vergangenen Samstag wurden 876 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden aufgezeichnet.