USA schicken 500.000 Atemschutzmasken nach Österreich

Tolle Aktion: Die Vereinigten Staaten senden eine halbe Million Mund-Nasen-Schutzmasken nach Österreich.

Wien. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter verkündete die österreichische US-Botschaft, dass die Vereinigten Staaten eine halbe Million Mund-Nasen-Schutzmasken für die österreichische Bevölkerung zur Verfügung stellen wird. "Diese wiederverwendbaren 'Freundschaftsmasken', made in #USA, sind ein Geschenk Amerikas an die Menschen in #Österreich und werden in allen Bundesländern verteilt", heißt es in dem Tweet der US-Botschaft. Im "ORF III"-Interview anlässlich "65 Jahre Staatsvertrag" erinnert Traina an amerikanische Unterstützung durch den Marshallplan und verkündete die Unterstützung durch besagte Masken-Lieferung.