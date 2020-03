USA und Mexiko wollen Grenze weitgehend schließen

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wollen die USA und Mexiko ihre Grenze weitgehend schließen.

Washington. US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Luiz Ebrard Casaubón wollten nicht notwendige Reisen zwischen den beiden Ländern begrenzen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag in Washington. Beide seien sich einig, dass es eine gemeinsame Strategie geben müsse.

"Reisebeschränkungen"

Pompeo twitterte, er arbeite eng mit Ebrard Casaubón an "Reisebeschränkungen", mit denen die Bürger vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus geschützt werden sollten. "Zusammen können wir die Gesundheitsrisiken senken und einen Schwerpunkt auf den Grenzverkehr für Handel legen." Ebrard Casaubón kündigte an, noch am Freitag Details der geplanten Grenzschließung bekannt zu geben.

Die USA haben bereits umfangreiche Reisebeschränkungen für Menschen aus etlichen Ländern verhängt. Es wird erwartet, dass bis Samstag auch der Grenzverkehr nach Kanada eingeschränkt wird.