Alle Einreisebeschränkungen sollen ab 8.00 Uhr aufgehoben werden.

Ungarn öffnet Freitagfrüh seine Grenze zu Österreich. Das teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstagabend auf Facebook mit. Damit können voraussichtlich ab 8.00 Uhr Österreicher, Tschechen und Slowaken ohne Einschränkungen nach Ungarn einreisen, so Sziijjarto laut dem Onlineportal "hvg.hu". Österreich hatte seinerseits seine Grenzen zu Ungarn bereits am Donnerstag geöffnet.