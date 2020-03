Unsere Helden in der Corona-Krise

Ob Spitalpersonal, Ärzte oder Soldaten – Tausende helfen jetzt in Zeiten der Krise. Es ist Zeit Danke zu sagen. Schicken Sie uns ein Foto Ihres Helden!

Sie riskieren eine Ansteckung, um in Kran­kenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen Leben zu retten. Jetzt starteten die zwei Wiener Krankenschwestern Jennifer Damith (28) und Jessica Wallner (35) einen Online-Aufruf, der im Netz auf hohe Resonanz stößt: „Wir bleiben für euch da. Bleibt ihr bitte für uns daheim“, heißt der Slogan. Zig andere Pflegekräfte und Ärzte taten es ihnen gleich und posteten den Aufruf auf Facebook, Hunderte Male wurde der Beitrag geteilt.

Hobbyflieger schreibt "Stay Home" in die Luft

Für ein Schmunzeln sorgte ein anonymer Hobbypilot am Sonntag – er zeichnete mit seinem Flugzeug vom Typ DA40 ein „Stay Home“ in den Himmel. Der Flug dauerte nur 24 Minuten, in dieser Zeit legte der Pilot 113 Kilometer für den Schriftzug zurück. Solche lustigen Aktionen sind in Zeiten der Sorge jedem eine Hilfe.

Auch viele Soldaten sind jetzt im Einsatz – ob in den Lagern der Händler oder bei Grenzkontrollen. Eine von ihnen ist Spitzensportlerin Janine Flock, die auch Berufssoldatin ist: „Ich werde jetzt in Riez eingesetzt, um die Leute in der Hofer-Filiale zu unterstützen. Finde ich super“, postet sie auf Facebook.

Heldin in der Krise: Freundin Manu dankt Kassiererin Andrea.

Kassiererinnen, Soldaten – unsere Alltagshelden!

Dankbar. Die Corona-Krise schweißt Österreich zusammen. Die Dankbarkeit für all jene, die in Supermärkten, Spitälern oder Apotheken weiter arbeiten, ist groß. Das war auch beim ÖSTERREICH-Aufruf, die „Helden des Alltags“ zu nominieren, zu merken.

Soldat Martin aus dem Burgenland leistet seinen Beitrag in der Krise beim Bundesheer.

Schicken Sie uns Ihre Helden in der Krise

Die beste Freundin Andrea, die als Kassiererin jetzt weiter ihren Dienst tut. Oder Soldat Martin, der für Österreich in Krisenzeiten im Einsatz steht. Isabell bittet zum Beispiel: „Vergesst nicht die Reinigungskräfte, die jetzt alles sauber halten!“ Der oe24-Aufruf, seine ganz persönlichen Idole des Alltags zu schicken, fand großen Anklang. Uns erreichten hunderte Mails. Wollen auch Sie jemandem Danke sagen, dann schicken Sie uns ein Mail mit einem Foto, dem Namen der Person und der Tätigkeit an online@oe24.at