Videos von Pool-Party sorgen für Entsetzen

Hunderte feiern eine Poolparty und vergessen alle Corona-Regeln.

USA, Missouri. Videos einer Mega-Poolparty sorgen derzeit für Empörung in den USA. Am Ozarks-See kamen Hunderte Badegäste zusammen um zu feiern und hielten sich an so gut wie keine Social Distancing Regel. Den Aufnahmen zufolge, die auch der Nachrichtensender "CNN" zeigte, missverstehen einige Personen die Lockerungs-Maßnahmen während der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie.

No covid concerns at the lake of the ozarks???? #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

Auf den Videos sind planschende Badegäste am Pool von Jack's Bar & Grill zu sehen. Sie tanzen Corona-vergessend zu Musik eines DJs. Sie umarmen sich und halten so gut wie keinen Abstand zu den anderen ein. Mundschutz trägt ebenfalls niemand.

This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? pic.twitter.com/m0qsEQ4KLp — Max Baker (@maxbaker_15) May 24, 2020

In den USA sind knapp 100.000 Menschen am Coronavirus gestorben. 1,6 Millionen US-Bürger haben sich mit dem gefährlichen Virus infiziert - so viele wie derzeit in keinem anderen Land. Viele Millionen Menschen haben ihren Job verloren.