Virologe want: Sogar eine dritte Infektionswelle ist möglich

Im TV-Gespräch mit Maybrit Illner warnt der deutsche Virologe Hendrik Streeck vor einer dritten Corona-Infektionswelle.

Der Virologe Streeck steht den gelockerten Ausgangsbeschränkungen in Österreich und Deutschland kritisch gegenüber. In einer Experten-Diskussionsrunde im ZDF warnte er davor, dass es sogar zu einer dritten Infektionswelle kommen könne: „Wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben, so wie wir mit den vielen anderen Viren leben, mit denen wir im Winter Probleme haben.“

Auch andere Experten haben bereits vor möglichen Folgewellen gewarnt. So kämpft das einstige Musterland Singapur bereits mit einer zweiten Infektionswelle. In dem südostasiatischen Stadtstaat gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch 1.016 neue Fälle. Damit rangiert das 5,8 Millionen Einwohner zählende Singapur weiter mit 10.141 bestätigten Fällen an der Spitze in Südostasien.Zeitweise hatte Singapur als Beispiel gegolten, wie ein Land das Virus gut in den Griff bekommen kann: durch rigoroses Testen, Isolieren von Infizierten sowie Quarantäne für Menschen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Ausgangsbeschränkungen wurden dort erst relativ spät verhängt. Der Lockdown gilt seit dem 7. April. Er wurde am Dienstag bis zum 1. Juni verlängert.

Dritte Welle könnte harmloser sein

Allerdings geben andere Experten Entwarnung: Eine dritte Welle könnte harmloser sein als die beiden Wellen davor. Erstens könne unser Immunsystem das Virus dann schon viel besser bekämpfen - und auch ein Impfstoff könnte bis dahin schon erforscht worden sein.