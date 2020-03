Völlig gesunder Teenager stirbt am Coronavirus

In Kalifornien starb erstmals ein Jugendlicher an Covid-19. Er hatte keine Vorerkrankungen.

In den USA ist nun erstmals ein Teenager an Covid-19 gestorben. Wie Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles, am Dienstag mitteilte, erlag ein Jugendlicher aus Lancaster im Norden von L.A. dem Coronavirus. Der Betroffene sei "völlig gesund" gewesen und habe keinerlei Vorerkrankungen. Nähere Details wurden nicht bekanntgegeben.

Die örtliche Gesundheitsbehörde appellierte an die Bevölkerung. „Es kann jeden treffen. Das Virus macht bei Alter, ethnischer Gruppe und Einkommen keinen Unterschied.“ In Kalifornien gibt es bereits über 2.600 Corona-Fälle und 55 Todesopfer. Der Bundesstaat ist damit nach New York und New Jersey besonders von der Krise betroffen.

Insgesamt gibt es in den USA inzwischen schon knapp 55.000 Corona-Fälle und 782 Todesopfer. Trotz dramatisch wachsender Fallzahlen hat sich US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus optimistisch gegeben. "Wir fangen an, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte Trump am Dienstagabend im Weißen Haus. Unklar war, worauf der Präsident diese Aussage basierte.

Experten zufolge steht den USA das Schlimmste noch bevor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schließt nicht aus, dass die USA das neue Epizentrum der Pandemie werden könnten.