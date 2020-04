106.962 Personen infiziert, 2.812 auf Intensivstation.

Rom. In Italien sind wegen der Coronavirus-Pandemie 575 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden, das sind 50 mehr als am Donnerstag. Damit klettert die Gesamtbilanz der Verstorbenen seit Beginn der Ausbreitung der Pandemie in Italien am 20. Februar auf 22.745, teilte der italienische Zivilschutz am Freitag mit.

Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 106.962, das sind 355 mehr als am Donnerstag. 25.786 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern, davon 2.812 auf der Intensivstation. Die Zahl der Patienten in Heimisolation betrug 78.364 Personen, das sind 73 Prozent aller positiv getesteten Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 42.727 Menschen. 65.705 Abstriche wurden an einem Tag genommen, was ein Rekord seit Beginn der Pandemie darstellt.

In der Lombardei, Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 243 auf 11.851. 10.627 Personen lagen in den lombardischen Spitälern, 971 davon auf der Intensivstation.

17.000 im Gesundheitswesen in Italien infiziert

Fast 17.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Italien haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie machen damit rund ein Zehntel der landesweiten Corona-Fälle aus, wie das nationale Institut für Gesundheit (ISS) am Freitag mitteilte.

Gut 43 Prozent der 16.991 Infizierten sind demnach Krankenpfleger und Hebammen. Knapp ein Fünftel der Erkrankten sind Krankenhausärzte und weitere zehn Prozent Mitarbeiter im medizinisch-sozialen Bereich. Die übrigen Infizierten arbeiten in anderen Berufen im Gesundheitssektor.

Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Das Durchschnittsalter der infizierten Angestellten im Gesundheitssektor liegt nach Angaben des ISS bei 42 Jahren. Gut 70 Prozent der Infektionen ereigneten sich im Krankenhaus. Kaum betroffen waren Hausärzte und niedergelassene Kinderärzte, die weniger als ein Prozent der Infizierten ausmachen.

Nach Angaben des italienischen Ärzteverbands starben 125 Ärzte nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Medienberichten zufolge starben zudem mindestens 34 Krankenschwestern. Insgesamt verzeichnete der Zivilschutz in Italien bisher 22.170 Corona-Todesfälle.