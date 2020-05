Weiterer Corona-Todesfall in Salzburg

Salzburg. Im Bundesland Salzburg meldeten die Gesundheitsbehörden am Dienstagnachmittag erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Es handle sich dabei um einen 81-jährigen Mann, die Zahl der Verstorbenen im Bundesland erhöht sich damit auf 38 Personen.

Nachdem es seit Ende April keine Neuinfektionen gegeben hatte, wurden am Dienstagnachmittag im Bundesland Salzburg erstmals wieder neue Fälle gemeldet. Drei Personen - eine Frau aus dem benachbarten Bayern, ein Mann aus dem Bezirk Hallein sowie ein Mann aus dem Pinzgau - wurden positiv auf Covid-19 getestet, teilten die Salzburger Gesundheitsbehörden mit. Insgesamt liegt die Zahl der bisher positiv getesteten Personen damit bei 1.238, 17 Infizierte halten sich im Bundesland auf.

Eisenstadt. Im Burgenland ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten von Montag auf Dienstag um drei auf 13 gesunken. 316 Personen sind bisher wieder genesen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus unter Berufung auf das Dashboard des Gesundheitsministeriums mit. Die Zahl der Menschen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne stieg um 13 auf 76.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 338 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. In den Spitälern und Covid-19-Stationen befinden sich laut dem Koordinationsstab nach wie vor zwei Patienten, keiner davon muss intensivmedizinisch behandelt werden.

Wien. In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 25 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen dazugekommen. Die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Fälle betrug am Dienstag, 8.00 Uhr, somit 3.002. 2.252 Personen sind inzwischen wieder genesen, teilte der medizinische Krisenstab per Aussendung mit.

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, ist seit mehr als einer Woche unverändert. Sie beträgt seit vergangenem Montag 144.

Noch 36 aktuell Infizierte in Tirol