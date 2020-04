Weniger als 1.000 Patienten im Spital

Die Zahl der Erkrankten steigt in immer langsamerem Tempo - die Maßnahmen wirken.

Insgesamt gab es in Österreich seit Ausbruch der Pandemie 14.595 positiv Getestete. Wenn man herausrechnet, wie viele dieser Personen derzeit am Virus erkrankt sind -also wenn man die Zahl der Genesenen (9.704) und der Verstorbenen (431) abzieht -bleiben 4.441 aktuelle Patienten über (Stand heute, 7 Uhr).

Diese Zahl gibt Anlass zur Hoffnung. Noch einen Tag zuvor lag sie bei 5.063 Personen.

Das zeigt: Im Tagesvergleich sank die Zahl an sogenannten "aktiv Erkrankten" um 12,7 %. Der Abwärtstrend geht also immer weiter, am Tag zuvor waren es auch schon um 13,4 %weniger. Im internationalen Vergleich stehen wir sehr gut da (siehe unten).

6 %weniger Patienten in Spitals-Behandlung

Intensiv. Weiteres positives Detail: Gestern lagen 909 Corona-Patienten im Spital. Auch diese Zahl sank im Tagesvergleich um 6 %. Aber: 227 liegen immer noch auf der Intensivstation.

Mehr als 150.000 Tote weltweit

Trotz weltweiter Maßnahmen gegen das neue Coronavirus sind nach Daten von US-Forschern inzwischen mehr als 150.000 damit infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen lag der Johns-Hopkins-Universität zufolge am Freitagabend (21.30 Uhr MESZ) bei mehr als 2,2 Millionen.

Das bis vor gut drei Monaten praktisch noch völlig unbekannte Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Hochschule in Baltimore zufolge bisher in den USA (rund 34.000), Italien (23.000), Spanien (19.000), gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Die Daten der US-Forscher zeigen in der Regel höhere Stände als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie regelmäßiger aktualisiert werden. In manchen Fällen wurden Infektions- und Todeszahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO hatte bis Donnerstag weltweit gut 130.000 Corona-Todesfälle und rund zwei Millionen bekannte Infektionen gemeldet.

Die Zahl der bekannten Infektionen pro Land wiederum lässt sich wegen der unterschiedlichen Testquote und einer hohen Dunkelziffer nur begrenzt vergleichen. Rein an den absoluten Zahlen gemessen gab es die meisten Infektionen der Universität zufolge mit fast 700.000 Fällen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle stand Johns Hopkins zufolge Spanien mit rund 190.000 bekannten Infektionen, in Italien waren es mehr als 170.000.