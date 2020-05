'Wie eine Grippe?' Corona bereits größter Killer 2020

Weltweit sind bereits 325.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

Die Zahl an oder mit dem Coronavirus weltweit Verstorbenen hat bereits die Marke von 300.000 erreicht. Laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore vom werden aktuell 325.000 Todesopfer gezählt. Von Experten wird eine hohe Anzahl weiterer Todesopfer vermutet, wie auch an Infizierten. Weltweit sind knapp 5 Millionen Fälle bestätigt.

Dennoch hält sich weiterhin die These, wonach Coronavirus nicht gefährlicher als die normale Grippe und sei und deshalb auch die verhängten Corona-Maßnahmen nicht notwendig seien. Ein Blick auf die Todesstatistiken zeigt aber ein deutlich anderes Bild.

Wie der „Economist“ am Mittwoch berichtet, ist Corona in diesem Jahr eine der größten Todesursachen weltweit. Demnach starben an Covid-19 bereits mehr Menschen als an Malaria, Diabetes, Verkehrsunfällen oder Lungenkrebs. Lediglich chronische Lungenerkrankungen forderten bisher noch mehr Todesopfer als Corona.

© The Economist

Erstmals mehr als tausend Tote am Tag in Brasilien