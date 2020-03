Wie sich das Coronavirus weltweit ausbreitete

720.000 Menschen weltweit mittlerweile nachweislich infiziert- mehr als 34.000 Tote

Mehr als 720.000 Menschen weltweit sind mittlerweile nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, es gibt über 34.000 Tote. Wie sich der Erreger über den Globus ausbreitete:

Erster Fall in Wuhan

November/Dezember 2019: Zum ersten Mal treten in der chinesischen Stadt Wuhan Fälle einer unbekannten Lungenerkrankung auf.

31. Dezember: Die Krankheitsfälle aus China werden offiziell an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet.

9. Jänner 2020: Die Lungenkrankheit gehe auf ein neuartiges Coronavirus zurück, heißt es in China. Am selben Tag gibt es dort den ersten erfassten Todesfall.

© APA/AFP/STR

15. Jänner: In Thailand gibt es nach Angaben der WHO die erste registrierte Infektion außerhalb Chinas.

21. Jänner: Der erste Fall in den USA wird publik.

24. Jänner: Das neuartige Virus hat Europa erreicht: In Frankreich gibt es erste Nachweise.

30. Jänner: Die WHO erklärt eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".

Italien gerät in den Fokus

11. Februar: Die WHO nennt die neuartige Lungenerkrankung nun Covid-19. Das Virus erhält den Namen Sars-CoV-2.

14. Februar: Mit Ägypten hat das Virus das erste Land in Afrika nachweislich erreicht.

15. Februar: Frankreich meldet den ersten Todesfall in Europa.

19./20. Februar: Erste gemeldete Todesfälle in Iran und Südkorea.

23. Februar: In Europa ist Italien am stärksten betroffen, es gibt mehr als 150 nachgewiesene Infektionen. Das Land riegelt Städte im Norden ab.

© APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Erster Fall in Österreich

25. Februar: Das Coronavirus wird in Österreich registriert: In Tirol werden die ersten beiden heimischen Fälle bekannt. Es handelt sich um zwei in Österreich arbeitende Italiener.

© APA

27. Februar: Drei bestätigte Corona-Fälle in Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit steigenden Zahlen und appelliert an die Bevölkerung, bei der Eindämmung des Virus mitzuhelfen.

2. März: Mittlerweile sind rund 60 Länder von offiziell gemeldeten Nachweisen betroffen.

9. März: Italien erklärt das ganze Land zur Sperrzone.

10. März: Nachdem die Zahl der positiven Fälle zunimmt und im Nachbarland die Todeszahlen unaufhörlich steigen, werden in Österreich drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus präsentiert.

11. März: Die WHO spricht jetzt von einer Pandemie. In Österreich wird angekündigt, dass Ober- und Unterstufen von Schulen geschlossen werden, Kindergartenkinder sollen zuhause bleiben.

Erster Todesfall in Österreich

12. März: Erstes Todesopfer durch das Coronavirus in Österreich.

13. März: Tschechien, Polen und Dänemark riegeln ihre Grenzen ab. US-Präsident Donald Trump ruft den nationalen Notstand aus. Vor dem Wochenende verschärft die Bundesregierung in Österreich die angekündigten Maßnahmen noch einmal massiv.

17. März: Die für den Sommer 2020 geplante Fußball-Europameisterschaft wird um ein Jahr verschoben.

19. März: Italien ist jetzt das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten weltweit. Bisher seien 3.405 mit dem Erreger infizierte Menschen gestorben, teilt der Zivilschutz mit.

22. März: In den USA ist die Zahl der Infizierten binnen einer Woche um mehr als das Zehnfache auf über 24.000 Fälle gestiegen. Der Bundesstaat New York ist am schwersten betroffen.

23. März: Nach langem Zögern erlässt auch die britische Regierung weitreichende Ausgangsbeschränkungen und folgt anderen europäischen Staaten.

24. März: Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben.

25. März: Als zweites Land in Europa meldet Spanien mit 3.434 Fällen mehr Tote als in China erfasst wurden. Der US-Senat beschließt ein Konjunkturpaket in Billionenhöhe, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu mindern.

29. März: Mit über 140.000 sind in den USA jetzt mehr Infektionen bekannt als in jedem anderen Land der Welt offiziell erfasst wurden.